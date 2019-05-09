Wanna One набирает просмотры даже после распада

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Видеоклипы всех одиннадцати участников мужской поп-группы Wanna One достигли отметки в 32 миллиона 530 тысяч просмотров, заявляет агенство SMR 6 мая. Данное агенство занимается распространением видеоматериала телеканалов, CJ ENM и других крупных вещательных каналов через онлайн-платформы. Первое место по просмотрам занял участник по имени Ха Сон Ун, выпустивший 28 февраля сольный альбом «Мой момент» (My Moment) и появившийся на сцене музыкальных телепередач более десяти раз. Второе место занял Юн Чжи Сон, выпустивший сольный альбом ранее и принявший участие в музыкальной передаче «Король-певец в маске» (복면가왕). Его выступление в «Короле маски» собрало около 4 миллионов просмотров. Третье место досталось Кан Даниэлу, который на мгновение появился в развлекательной передаче «Друзья по кофе» (커피프렌즈) чтобы поработать баристой. Участники распавшейся в этом году группы только лишь подтверждают свой звездный статус и продолжают достигать успехов в разных сферах.