Поклонники Кан Даниэля вызывают умиление

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Поклонники популярного певца Кан Даниэля демонстрируют свою любовь и тоску по его творчеству весьма милым образом. Все дело в том, что возле выхода номер четыре станции Samsung сеульского метро есть световая реклама с изображением Кан Даниэля, на которой приклеено более двухсот стикеров post-it. Неизвестно, кто приклеил первый стикер, однако благодаря этому человеку большая часть световой рекламы усыпана стикерами с надписями. «Люблю», «Скучаем», «Будем ждать» - вот основной посыл этих надписей. Стоит отметить, что световую рекламу с изображением певца заказала поклонница, использующая в твиттере имя PEACHBOMB. «В будущем я буду продолжать заказывать световые рекламы на разных станциях метро, таким образом поддерживая Кан Даниэля во всех его делах и желая ему успешной карьеры», - сказала она.