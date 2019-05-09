Новый сингл Пак Хё Сина

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Новый сингл «Прощай» (Goodbye) корейского певйа Пак Хё Сина поднялся на первую строчку музыкального чарта. 6 мая в 18:00 по местному времени Пак Хё Син сделал релиз нового сингла «Прощай», три часа спустя сингл уже был на первом месте чарта MelOn, Genie, Mnet.com, Bugs, SoriBada, Olleh Music, Naver Music, Monkey. Сингл «Прощай» является заглавной композицией восьмого студийного альбоме Пак Хё Сина. Композиция пронизана глубокой печалью и сильными эмоциями, передаваемые бархатистым голосом певца. Известно, что Пак Хё Син работал над записью песни вместе с Чон Чжэ Илем, а слова были написаны корейской поэтессой Ким И На. После релиза Goodbye с 29 июня Пак Хё Син даст большой сольный концерт на стадионе KSPO DOME в Сеуле.