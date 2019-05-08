Дата рождения: 27 июня 1984 г.

Рост: 181 см

Вес: 67 кг

Дебют: детский исторический сериал [Прыжок-2], 2006 г.





Сон Хо Чжун – корейский актер театра и кино, начал карьеру актера с роли в сериале «Прыжок-2» (점프2). В 2007 году Сон Хо Чжун дебютировал уже в качестве музыканта в мужской поп-группе «Такион» (타키온), не достигнув ощутимых результатов, он решил сосредоточиться только на актерской карьере.

В 2010 году Сон Хо Чжун сыграл в телесериале «Кофейный дом» (커피하우스), после чего отправился служить в армию. Вернувшись, в 2013 году он исполнил роль Хэ Тхэ в телесериале «Ответь, 1994» (응답하라 1994) и стал одним из самых востребованных актеров Кореи. В 2019 году он вместе с актером Ю Ён Соком, Ян Сэ Чжоном, Чо Чжэ Юном и актрисой Чхве Чжи У стали участниками десятисерийной развлекательной передачи «Друзья по кофе» (커피프렌즈) телеканала tvN. Также в 2019 году он снялся в сериале «Ослепительно» (눈이 부시게) и сыграл главную роль в драматическом фильме «Он станет большим человеком» (크게 될 놈).