КНДР испытывает ударные средства дальнего действия

9 мая в КНДР были проведены очередные учения по применению «ударных средств дальнего действия». Эксперты полагают, что были испытаны ракеты малой дальности класса «земля-земля» - северокорейская версия российской ракеты «Искандер». 4 мая они были запущены с уменьшенной дальностью полёта. 9 мая Север применил ракеты с изначально заложенной дальностью, протестировав их стабильность. Эксперты указывают на то, что данные испытания являются частью стандартной ракетной программы Севера, имея схожий характер.





Данные ракеты, схожие с российскими «Искандер», как предполагается, имеют максимальную дальность полёта 500 км. То есть, их зона действия покрывает всю территорию РК. По имеющимся данным, ракеты, запущенные 4 мая из района города Вонсана провинции Канвондо, пролетели 270 км, а 9 мая из района Кусон провинции Пхёнан-Пукто, – 420 км. Если установить направление их полёта на Юг, то 270 км как раз хватает для нанесения удара по Сеулу, а во втором случае под удар может попасть штабной комплекс Керёндэ в провинции Чхунчхон-Намдо на самом юге страны. Ракеты данного класса имеют ряд особенностей, повышающих их эффективность в боевом применении. Высота полёта составляет 50 км. У ракетно-зенитных комплексов Patriot дальность действия 40 км. То есть, отслеживание и уничтожение вышеуказанных целей для них представляется сложной задачей. Системы THAAD предназначены для работы по баллистическим ракетам. А у ракет «Искандер», к тому же, сложная траектория полёта. Они резко набирают максимальную высоту, затем идут к цели, поражая её по вертикальной траектории. Другими словами, в РК в настоящий момент нет средств, которые могли бы стабильно и гарантировано справляться с такими целями. Северокорейские «Искандеры», в отличие от межконтинентальных ракет, прекрасно подходят под применение против РК.





Помимо ракет, внимание привлекают мобильные пусковые установки. В ходе запусков 4 мая применялись колёсные комплексы, а 9 мая использовались машины на гусеничном ходу. Они прекрасно приспособлены для работы в сложных условиях, в том числе в горах. В районе Кусон провинции Пхёнан-Пукто, где проводился последний запуск, имеется танковый завод. Кроме того, в феврале 2017 года именно там был произведён запуск баллистической ракеты среднего радиуса действия «Пуккыксон-2». Тогда тоже применялась пусковая установка на гусеничном ходу. Помимо этого, из этого района были запущены ракеты «Хвасон-12» и «Хвасон-14» в мае и июле 2017 года соответственно.



