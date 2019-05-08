Правящая партия избрала нового лидера парламентской фракции

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8 мая депутат Ли Ин Ён был избран новым лидером парламентской фракции правящей Демократической партии Тобуро. Он легко обошёл своего ближайшего соперника Ким Тхэ Нёна, близкого соратника президента страны Мун Чжэ Ина. Как ожидается, это окажет влияние на отношения правящей партии как с правительством, так и с оппозицией. Всего в голосовании приняли 125 из 128-ми членов фракции. По результатам первого тура голосования, депутаты отдали 54 голоса за Ли Ин Ёна, Ким Тхэ Нён получил 37голосов, а Но Ун Нэ - 24 голоса. Во втором туре Ли Ин Ён получил 76 голосов, а Ким Тхэ Нён – 49.

По мнению экспертов, Ли Ин Ён смог заручиться поддержкой своих коллег благодаря тому, что придерживается политики реформ. Он начал свою политическую деятельность в период правления Ким Дэ Чжуна, при котором была образована Демократическая партия нового тысячелетия. В 2004 году Ли Ин Ён сталдепутатом Национального собрания 17-го созыва, а затем переизбирался в парламенты 19 и 20-го созывов.

Аналитики связывают избрание Ли Ин Ёна лидером фракции с некоторой напряжённостью, царящей внутри правящей партии. Так, если бы этот пост занял депутат Ким Тхэ Нён, поддерживающий тесные связи с председателем партии Ли Хэ Чханом, можно было бы подумать о некоторой стагнации в правящих кругах. При таком развитии событий, победить на выборах в следующем году было бы непросто.

Перед Ли Ин Ёном стоит ряд задач. В первую очередь, ему необходимо наладить диалог с крупнейшей оппозиционной партией Свободная Корея, которая активно выступает против политики нынешнего правительства, и наладить полноценную работу Национального собрания. В нынешнем году главный законодательный орган так и не смог начать полноценную работу, а апрель отметился серьёзным противостоянием политических партий. Правящая Демократическая партия Тобуро совместно с тремя оппозиционными партиями в некотором смысле изолировала партию Свободная Корея. Причиной послужил ряд вопросов, связанных с внесением изменений в закон о выборах, а также с введением ускоренной системы принятия законов в отношении регулирования деятельности прокуратуры и полиции, а также создания органа по расследованию коррупции в правящих кругах. В конечном счёте это и вызвало недовольство партии Свободная Корея. В любом случае ответственность за нормализацию работы Национального собрания лежит на правящей демократической партии и её новом лидере Ли Ин Ёне.