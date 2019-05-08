Итоги двухлетней работы правительства Мун Чжэ Ина

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10 мая исполнилось два года со дня начала работы правительства Мун Чжэ Ина. Как и в прошлом году, перед правительством стоят серьёзные задачи: в первую очередь, это повышение экономического роста и улучшение отношений с Севером с целью денуклеаризации Корейского полуострова.

В самом начале своего правления президент Мун Чжэ Ин делал акцент в своей политике на создании новых рабочих мест, однако в прошлом году рост уровня трудоустройства зафиксировал оказался самым низким за последние девять лет. Ежемесячная статистика показала, что иногда уровень роста трудоустроенного населения даже не преодолевал отметку в 10 тысяч человек. Вдобавок, в первом квартале этого года уровень экономического роста составил -0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост экспорта замедлился, а инвестиционный рынок приходит в упадок.

Противники государственной политики указывают на побочные эффекты от реформ по увеличению минимального размера оплаты труда и введению 52-часовой рабочей недели. По их мнению, правительство должно отказаться от основных направлений своей политики - экономического развития за счёт увеличения доходов и инновационного роста.

Что касается ситуации с Севером, то здесь тоже всё не так оптимистично. Северокорейско-американский саммит в Ханое завершился безрезультатно, а вслед за ним со стороны Пхеньяна последовали испытания пусковых установок и ракет ближнего радиуса действия.

Выступая 9 мая в специальной передаче телерадиокомпании KBS «Вопросы к президенту», Мун Чжэ Ин отметил, что повторение подобных действий Севера может осложнить переговоры о ситуации на полуострове. По мнению главы государства, самый верный способ разрешения проблемы - это скорейший диалог между Пхеньяном и Вашингтоном, при этом Пхеньяну необходимо точно обозначить свои претензии. Ранее южнокорейское правительство ссобиралось оказать Северу гуманитарную продовольственную помощь, поскольку страна испытывает сильнейшую за последние десять лет нехватку продовольствия. Однако теперь, после испытания ракет, президент заявил, что по данному вопросу необходимо изучить общественное мнение, в связи с чем предложил созвать совещание правящих сил и оппозиции.

Мун Чжэ Ин прокомментировал также другие насущные проблемы. По поводу споров об ускоренном рассмотрении поправок в «Закон о выборах должностных лиц» президент заявил о необходимости создания постоянного консультативного органа между правительством, правящими силами и оппозицией. Глава государства признал, что отрицательный рост экономики в первом квартале вызывает беспокойство, но отметил, что во втором полугодии рост экономики может потенциально составить чуть меньше 3%.

В политических кругах на результаты работы правительства Мун Чжэ Ина отреагировали по-разному. Правящая партия отметила успехи президента в искоренении коррупции и прогресс в установлении мира на Корейском полуострове. Оппозиция же, наоборот, указывает на провал экономической политики правительства и неправильную расстановку кадров. Выступление президента на телеканале KBS оппозиция назвала «объявлением войны всему народу, уже готовому к натиску».