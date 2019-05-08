Глава 6. Король Ми Чху

Это происходило в Силла во время правления 14-го короля Ю Ре. Однажды армия из страны Исо-гук нападала на замок Кымсон. Они были слишком сильны, войны из Силла не могли отражать атаку. В тот момент, откуда-то пришли борцы и помогали им. Все они положили за ухо бамбуковые листья. После боя борцы исчезли, ничего не сказав, кто они и откуда. Однако потом люди увидели на гробнице короля Ми Чху кучу бамбуковых листьев. Тогда они поняли, что им помогал покойный король. С этого момента люди стали назвать гробницу короля Ми Чху «Чукхёнрын», т.е. «гробница, где появились бамбуковые листья».

Другая история произошла во время правления 36-го короля Хе Гона. В один апрельский день на могиле генерала Ким Ю Сина вдруг подул сильный вихрь. Ким Ю Син – знаменитый талантливый генерал, который внёс большой вклад в создание Объединённого Силла. Внутри вихря был один человек на лошади. Этот человек выглядел как покойный генерал. Он был одет в кольчугу и вместе с сорока войнами вошёл в гробницу короля Ми Чху. Через некоторое время оттуда послышался то ли крик, то ли плач. Некий человеческий голос звучал так:

«Ваше величество. Я всю жизнь жертвовал собой ради своей Родины. Боролся и объединил три государства на Корейском полуострове в одно. Даже после смерти любовь к Родине не исчезла, всё время пытался защитить страну, когда она оказалась под угрозой. Однако люди убили моего невинного потомка. Это свидетельствует то, что король и его подчинённые забыли о моей заслуге. Как такое может быть? Я сильно расстроен, собираюсь уйти далеко отсюда в другое место, и не хочу возвращаться. Ваше величество, позвольте мне уйти!»

Затем послышался ещё другой голос.

«Это невозможно. Разве наш народ сможет спокойно жить без тебя? Я не могу дать разрешение».

Дух генерала просил три раза, но король Ми Чху отказал все три раза. Тогда вихрь вернулся на могилу.

Услышав об этом, король сильно удивился и сразу отправил вассала к могиле генерала, чтобы принести извинения. Если бы король Ми Чху не остановил дух генерала, то его ярость обернулась бы для страны большими бедствиями. Поэтому люди высоко оценили заслугу короля Ми Чху и каждый год проводили ритуал жертвоприношения.