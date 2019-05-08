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Золотая моя жизнь (8) 깜빡했어요.

#Говорим как герои сериалов l 2019-05-12

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

깜빡했어요.

[Ккамппак хэссоё] 

Я забыл(-а)


Грамматика

Глагол 깜빡하다, к нему 했어요 - окончание прошлого времени в неофициально вежливой стили речи. Все вместе 깜빡했어요. Глагол 깜빡하다  дословно переводится как «мигать, мерцать, моргать». Однако он, вместе с дополнением, часто применяется в плане описания памяти. К примеру, 숙제를 깜빡하다 «забыл принести или делать домашнее задание», 계산을 깜빡하다 «забыл платить». Часто сочетается с вещами: 지갑을 깜빡하다 «забыл принести кошелёк», 열쇠를 깜빡하다 «Забыл ключ». 


- 오늘 미팅 있다는 걸 깜빡했어요.

- Я забыла, что сегодня собрание. 


- 내가 자료를 챙겨온다는 걸 깜빡했어요.

- Я хотела взять собой материалы, но забыла.


- 제가 핸드폰을 책상에 놓고 간 걸 깜빡했어요.

- Я оставила телефон на столе и забыла. 


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