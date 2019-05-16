Приложение по обучению детей гигиене полости рта от компании Kitten Planet

© Kitten Planet

Сегодня мы познакомимся с компанией Kitten Planet (키튼플래닛), которая является стартапом в сфере заботы о здоровье зубов. Познакомит нас с ней её президент г-н Чхве Чжон Хо.





Я занимался вопросами заботы о здоровье, когда четыре года работал в компании Samsung Electronics. В сферу моих обязанностей входили «умные» часы, работа приложений, связанных со здоровьем. В компании есть система отбора инновационных идей, в рамках которой я был отобран в качестве одного из участников. В течение года я проходил инкубационную программу, в котором шла разработка и оценка моей идеи. В итоге, я получил финансирование от Samsung Electronics, открыв свою компанию. Своё дело я начинал с четырьмя партнёрами, с которым мы вместе работали над проектом. Теперь штат вырос до 20 человек.





Г-н Чхве Чжон Хо изучал прикладную математику и электротехнику. В 2013 году он пришёл на работу в компанию Samsung Electronics, занявшись технологиями, тесно связанными с проблемами здравоохранения. У него была цель создать собственное дело, поэтому он решил принять участие в программе Samsung Electronics по развитию венчурного бизнеса. Тогда он представил приложение, которое учит детей правильно чистить зубы. Проект получил хорошие оценки. Таким образом, г-н Чхве Чжон Хо впервые в мире разработал контент, который помогает детям научиться чистить зубы с применением технологий дополненной реальности.





Среди обычных подходов есть, к примеру, зубные щётки с размещением изображения какого-либо персонажа. Как выяснилось, это метод косвенного опыта. Мы задумались над более прямым подходом, который будет более доступен для понимания детей. Мы создали приложение, которое делает из смартфона волшебное зеркало. Оно с помощью дополненной реальности показывает ребёнку, как чистить зубы. В отличие от видео, ребёнок видит своё лицо, а весь процесс проходит в форме игры. Приложение затем показывает, насколько хорошо ребёнок почистил зубы, где следует ещё раз пройтись щёткой. С этим данными могут ознакомиться родители, а также врачи. Приложение может сделать детей более самостоятельными в вопросе ухода за полостью рта.





© Kitten Planet

В процессе воспитания детей часто возникает настоящая война по поводу чистки зубов. Дети часто отказываются от этой процедуры из-за неприятных ощущений из-за жёсткой щётки или запаха пасты. Г-н Чхве Чжон Хо решил уделить внимание этому вопросу, создав специальное приложение Brush Monster. Оно даёт возможность ребёнку участвовать в настоящей истории по спасению разных персонажей от злобных микробов и вирусов. Для этого ребёнок чистит зубы таким образом, как рекомендует приложение. Это вызывает интерес детей и помогает им приобрести навыки чистки зубов.





Бета-версия приложения была запущена в октябре 2017 года. К тому моменту в магазинах приложений Google и Apple уже было около двухсот приложений на эту тему. Большинство из них воспроизводили заранее записанные видеоролики. Но ничего подобного нашей идее не было. Через месяц после выхода приложения Brush Monster мы заняли первое место в данном секторе и до сих пор сохраняем лидерство.





Компания Kitten Planet добилась успеха. Секрет в том, что приложение было создано не с точки зрения родителей, а с позиции детей. Уже через месяц после его выхода Brush Monster стал лидером во всех магазинах приложений, обойдя даже известную компанию Oral-B. Kitten Planet планирует выйти на мировой рынок. В Европе или США дети часто используют электрические зубные щётки. Там и в странах Юго-Восточной Азии растёт интерес к вопросам гигиены полости рта. Растёт спрос на электрические щётки и пасты. Компания начала продажи электрических зубных щёток собственной разработки в Сингапуре, Японии, на Тайване, во Вьетнаме. Примечательно, что за рубежом интерес к приложению гораздо выше, чем на родине. В этом году планируется начало продаж в Китае, Европе и США. В настоящий момент приложение компании Kitten Planet используют 137 стран мира. Оно работает на пяти языках, в том числе, на английском, китайском и японском. Компания продолжает стремиться к новым вершинам.





Наша конечная цель заключается в том, чтобы обеспечить условия, при которых дети всего мира научатся самостоятельно ухаживать за своей ротовой полостью, избавив себя от различных заболеваний. Мы планируем сотрудничать с клиниками в осуществлении различных образовательных программ.





Представление уникального и единственного в своём роде приложения - это лишь начало работы компании Kitten Planet. Сегодня она ставит перед собой новые цели, в том числе предоставление услуг по заботе о здоровье зубов для разных возрастов.