Результаты экономической политики Мун Чжэ Ина

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10 мая исполнилось ровно два года с начала работы администрация Мун Чжэ Ина. В прошлом году валовой национальный доход на душу населения страны превысил 30 тысяч долларов. Этого рубежа удалось достичь через 12 лет после преодоления отметки в 20 тысяч долларов. Однако население страны обеспокоено своим финансовым положением. Разобраться в этом непростом вопросе нам поможет экономический обозреватель г-н Чон Чхоль Чжин.





Население страны высоко оценивает внешнеполитические достижения правительства, в том числе, улучшение межкорейских отношений. Однако оценки реальной экономики, касающейся жизни населения, в основном отрицательные. 8 мая вице-премьер по вопросам экономики Хон Нам Ги, говоря о результатах прошедших двух лет, отметил наличие трудностей в жизни населения, на которую влияет ряд факторов, в частности, реструктуризация экономики в процессе создания «всеобъемлющего государства».





Если дать краткую оценку результатам экономической политики правительства, то можно отметить положительный и отрицательный моменты - улучшение отношений с Севером и ухудшение условий жизни населения. Особенно сильны опасения по поводу ухудшения экономической ситуации. Реальность отличается от первоначальных надежд: экспорт и инвестиции уменьшаются, Более того, в первом квартале впервые за долгое время был зафиксирован отрицательный экономический рост.





Результаты первого квартала не могут не тревожить. Больше всего тревожит неуклонное сокращение объёмов экспорта. Потребительская активность была низкой и раньше, что было в значительной мере связано со снижением туристического потока из Китая. Тем не менее, экономические показатели в 2017 и 2018 годах выглядели в целом неплохо, что достигалось устойчивым экспортом. При этом не будет преувеличением сказать, что экспортные показатели – заслуга отрасли полупроводников. Между тем, вот уже пять месяцев подряд, с декабря прошлого года, экспортные показатели ухудшаются из-за снижения спроса на полупроводники. Отраслевые эксперты уверяют, что снижение экспорта полупроводников ещё не достигло дна, и неясно, будет ли достигнуто оно во втором квартале.





Экономическая политика Мун Чжэ Ина ставит во главу угла рост за счёт увеличения доходов. Она направлена на поддержку роста частных компаний, повышение дохода домохозяйств и наращивание потребления. Кроме того, за счёт частных инвестиций ставится цель увеличить число рабочих мест. Однако экономические показатели далеки от поставленных целей. Экспорт снижается, профицит текущего платёжного баланса оказался в первом квартале самым низким за последние шесть лет. Количество занятого населения составило 26 млн 920 тыс. человек, что лишь на 97 тыс. человек больше, чем в предыдущем году. Но даже этот незначительный рост, по мнению подавляющего большинства экспертов, является результатом создания временных рабочих мест для пожилых людей и в госсекторе за счёт бюджетных средств. В прошлом снижение темпов экономического роста было связано с внешними факторами, такими как глобальные финансовые кризисы. Однако нынешняя ситуация сложилась без влияния каких-либо неблагоприятных факторов как в национальной, так и в мировой экономике. Итак, почему экономическая политика нынешнего правительства не достигла поставленных целей? В чём проблема?





Главной причиной ухудшения экономических показателей считается то, что политика роста за счёт увеличения дохода населения не дала желаемого эффекта. По сути, эта политика заключается в повышении доходов домохозяйств за счёт роста заработной платы. Рост доходов должен стимулировать людей потреблять больше. Для этого правительство резко повысило минимальный размер оплаты труда. Но трудно сказать, что эта мера действительно вызвала рост потребления. Власти не учли, что такие меры приведут к увеличению себестоимости производства и снижению доходов производителей. Последствия такого подхода чётко проявились к концу второго года работы нынешнего правительства.





Рост потребительской активности за счёт обеспечения более высокого дохода домохозяйств неизбежно приводит к увеличению нагрузки на частный бизнес. Таким образом, задумка администрации Мун Чжэ Ина о гладком круговороте на рынке возможна только при условии, если рост потребления превышает сокращение доходов производителей. Кроме того, эксперты ясно указывают на то, что увеличение зарплаты на 10% не означает роста потребления на те же 10%. Параллельно увеличению заработной платы растут пенсионные взносы, подоходный налог, кредитные проценты и другие побочные расходы. Между тем, власти пытаются найти выход из ситуации за счёт инновационного роста. Президент Мун Чжэ Ин уделяет этому вопросу большое значение, обнародовав стратегию развития новейших отраслей и технологий. В их числе системные полупроводники, биотехнологии, автомобили будущего и другие. Таким образом, третий год работы администрации Мун Чжэ Ина должен быть годом инноваций. Однако этого может быть недостаточно.





Первоочередной задачей правительства является восстановление экономики. Если экономика падает ниже определённой точки, очень трудно восстановить её до прежнего состояния. Когда меры принимаются своевременно, усилий потребуется вдвое меньше. Сейчас южнокорейская экономика приближается к критической точке. В прошлом месяце правительство предложило огромный дополнительный бюджет, но и его может оказаться недостаточно, чтобы справиться с экономическим спадом. Правительство должно сконцентрировать всю свою энергию на стимулировании экономики, чтобы предотвратить её падение ниже критической точки. Это главная экономическая задача правительства в этом году.