Рассказ «Фея Маго в нашем доме» писательницы Ю Ын Силь

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Однажды в доме девочки Юни появилась очень необычная домработница.









У нас появилась домработница. Эта бабушка была выше отца и с крупными ногами. К нам в дом она явилась с большой сумкой.





도우미 할머니가 오셨다.

아빠보다 키가 크고 발도 커다란 할머니가

큰 가방을 들고 우리집에 나타났다.









#Из интервью с литературным критиком Ким Ю Чжин:

Фея Маго - это богиня-созидательница, которая сотворила горы и поля, реки и море этого мира. Считается, что она была великаншей, поэтому могла, например, из набранной в подол юбки земли создать гору или остров. Легенды о фее Маго встречаются не только в Корее, но и во всей Азии.









Юни не переставляла удивляться способностям домработницы. Придя домой, она внимательно наблюдала за женщиной, но никаких волшебных приспособлений у нее не обнаружила. Казалось, она могла делать всё одновременно и в ускоренном режиме, как при быстрой прокрутке видео.









- Подъем!

Я, мама и папа вскочили от этого раскатистого крика бабушки и ненадолго онемели при виде накрытого стола. Перед нами стояло одиннадцать тарелочек с закусками и салатами. Всё это было приготовлено недавно.

- То есть вы всё это приготовили всего за час и двадцать минут?

- Хватит пререкаться, ешьте скорее!

- Это нечеловеческие умения.

Бабушка никак не реагировала на похвалы родителей и молча ела. Ее тарелка выглядела странно.

- Ребёнок, ты что, в первый раз видишь, как едят? Чего ты на меня уставилась?

Ее тарелка золотистого цвета была в два раза больше папиной. Меня удивляла скорость готовки бабушки, вкус ее еды, ее огромная тарелка. Бабушка все больше и больше казалась мне странной, пугающей и интересной.





“기상!!!”

할머니의 우렁찬 ‘기상’소리에 벌떡 일어난 엄마, 아빠 그리고 나는 식탁 위를 보고

잠깐 아무 말도 하지 못했다.

식탁 위에는 자그마치 열한 가지 반찬이 올라가 있었다. 그것도 모두 새로 만든 것으로.





“한 시간 이십분 동안 이 많은 음식을 하셨단 말이에요?”

“잔소리 말고 얼른 먹어!”

“이건 사람의 솜씨가 아니야”

그런데 할머니 밥그릇이 좀 이상했다.

“너, 애기 너. 밥 먹는 거 처음 봐? 왜 그렇게 빤히 들여다보는거야“





금빛 밥그릇은 아빠 밥그릇보다 두 배쯤 컸다.

나는 할머니의 요리속도에 놀라고, 맛에 놀라고, 커다란 밥그릇에 놀랐다.

나는 할머니가 점점 더 이상하고, 무섭고, 궁금해졌다.









Писательница Ю Ын Силь родилась в Сеуле в 1974 году. В 2004 году она дебютировала с произведением «Меня зовут Пэк Сок». Лауреат XXVIII Премии в области корейской детской литературы 2007 года («Мальчик всех стран мира»). В 2010 году Ю Ын Силь вошла в почетный список Международного совета по детской и юношеской литературе с произведением «Совершенство Ли Ю Чжон».