Госдепартамент США отказался отвечать на требование КНДР о возврате её торгового судна 

Госдепартамент США не намерен комментировать требования Пхеньяна о возврате арестованного американскими властями северокорейского торгового судна Wise Honest. Об этом заявила представитель американского внешнеполитического ведомства Катина Адамс. Северокорейский сухогруз водоизмещением 17 тыс. тонн был задержан в водах Индонезии 4 апреля прошлого года в рамках борьбы с нарушениями международных санкций в отношении КНДР. В тот период судно совершало рейсы под флагом Сьерра-Леоне, а в момент ареста на нём была выключена автоматическая система опознавания. Кроме того, сухогруз не оповещал соответствующие ведомства Индонезии о входе в её территориальные воды и не получил разрешения на транспортировку угля. По сообщению властей Индонезии, в марте прошлого года судно было загружено углём в северокорейском порту Нампхо. После разгрузки судна в Индонезии все моряки вернулись на родину, в КНДР.

Американские власти арестовали сухогруз Wise Honest при взаимодействии с правительством Индонезии. Начиная с 9 мая, министерство юстиции США добивается конфискации судна, направив гражданский иск в суд штата Нью-Йорк. Это означает, что США перестали проявлять сдержанность в отношении Пхеньяна, когда они старались не нанести вреда северокорейско-американскому диалогу. Видимо, начали действовать последствия безрезультатного саммита в Ханое.

Агентство ЦТАК опубликовало во вторник заявление МИД КНДР, в котором выражен протест в связи с арестом судна Wise Honest. Северокорейские власти назвали данный шаг «незаконным возмутительным актом». В заявлении отмечается также, что США должны «подумать о последствиях своего отвратительного шага» и немедленно вернуть судно.Пхеньян считает арест своего сухогруза серьёзнейшим нарушением совместного заявления, принятого по итогам первого северокорейско-американского саммита, состоявшегося 12 июня в Сингапуре. Однако эксперты считают, что конфликт вокруг северокорейского сухогруза вряд ли окажет серьёзное влияние на переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном. На самом деле ни США, ни КНДР не хотят дальнейшего углубления противоречий в двусторонних отношениях.







