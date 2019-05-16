



15 мая в Корее отмечается День учителя. В этот праздник многие вспоминают о своем обучении, взрослении, учителях, повлиявших на жизненный выбор. Корейские исполнители традиционной музыки всегда близко общались со своими учителями, ведь музыка передавалась не по нотам, а словами через душу и сердце. Иногда молодым исполнителям приходилось даже жить со своими наставниками. Подробнее об обучении молодых исполнителей вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 414. Обучение молодых исполнителей

* Часть «Санхён тодыри» из мелодии «Ёнсан хвесан» - Сон Гён Рин (музыкальная диктовка), Чхэ Сон Хи (цитра каягым)

* Части «Чачжин мори», «Хвимори» из мелодии «Каягым санчжо» в версии Ким Чжук Пха - Чо Сун Э (музыкальная диктовка), Ли Ён Хи (цитра каягым), Ким Сан Хун (барабан чангу)

* Мелодия «Пэнорэ» - Ким Со Хи (вокал) и вокальный ансамбль