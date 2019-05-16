Нам Гун Мин отвез съемочную группу на Гавайи

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Актер Нам Гун Мин продемонстрировал всю щедрость души. 15 мая один из источников в шоу-бизнесе поведал газете «Ежедневный спорт» о том, что после завершения съемок телесериала по средам и четвергам «Доктор-заключённый» (닥터 프리즈너) телеканала KBS2 Нам Гун Мин отвез всю съемочную группу на Гавайские острова отдыхать. При этом все затраты на поездку он оплатил из собственного кармана. С самого начала актерам и съемочной группе был положен оплачиваемый отпуск, однако из-за некоторых проволочек команда осталась без положенных каникул, и в итоге Нам Гун Мин решил лично подарить отпуск порядком уставшей съемочной группе. Сам сериал «Доктор осужденный» демонстрирует высокие рейтинги просмотров, а Нам Гун Мин после успешной роли в другом сериале под названием «Начальник отдела Ким» (김과장) еще раз подтвердил статус талантливого и трудолюбивого актера.