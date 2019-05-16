Прекрасный голос (뷰티풀 보이스, 2019)





Жанр: комедия

Режиссер: Ким Сон Ун

В ролях: Пак Хо Сан, Ли Ин Гён, Мун Чжи Ин и др.

Премьера: 22 мая 2019 года

Ограничение: нет





Даже если сегодня случится конец света, нужно закончить эту запись!

Главные герои – актеры дубляжа, перед которыми стоит задача закончить проект в течение суток. В нервной обстановке, сидя в тесной студии, они один за другим начинают изматываться и срываться. А их разговоры в студии начинают выливаться в нечто непредсказуемое...

Кажется, у обладателей прекрасных голосовых связок сегодня начинается грандиозная вечеринка!