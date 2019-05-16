Прекрасный голос (뷰티풀 보이스, 2019)

Нам Гун Мин отвез съемочную группу на Гавайи
2019-05-16
#Новости шоу-бизнеса l 2019-05-16
Жанр: комедия
Режиссер: Ким Сон Ун
В ролях: Пак Хо Сан, Ли Ин Гён, Мун Чжи Ин и др.
Премьера: 22 мая 2019 года
Ограничение: нет
Даже если сегодня случится конец света, нужно закончить эту запись!
Главные герои – актеры дубляжа, перед которыми стоит задача закончить проект в течение суток. В нервной обстановке, сидя в тесной студии, они один за другим начинают изматываться и срываться. А их разговоры в студии начинают выливаться в нечто непредсказуемое...
Кажется, у обладателей прекрасных голосовых связок сегодня начинается грандиозная вечеринка!
2019-05-16
2019-05-16
2019-05-16 13:54:21