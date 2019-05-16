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Прекрасный голос (뷰티풀 보이스, 2019)

#Новости шоу-бизнеса l 2019-05-16


Жанр: комедия

Режиссер: Ким Сон Ун

В ролях: Пак Хо Сан, Ли Ин Гён, Мун Чжи Ин и др.

Премьера: 22 мая 2019 года

Ограничение: нет


Даже если сегодня случится конец света, нужно  закончить эту запись!

Главные герои – актеры дубляжа, перед которыми стоит задача закончить проект в течение суток. В нервной обстановке, сидя в тесной студии, они один за другим начинают изматываться и срываться. А их разговоры в студии начинают выливаться в нечто непредсказуемое...

Кажется, у обладателей прекрасных голосовых связок сегодня начинается грандиозная вечеринка!

Прекрасный голос (뷰티풀 보이스, 2019)
Прекрасный голос (뷰티풀 보이스, 2019)
Прекрасный голос (뷰티풀 보이스, 2019)
Прекрасный голос (뷰티풀 보이스, 2019)
Прекрасный голос (뷰티풀 보이스, 2019)
Прекрасный голос (뷰티풀 보이스, 2019)
Прекрасный голос (뷰티풀 보이스, 2019)
Прекрасный голос (뷰티풀 보이스, 2019)
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