Группа АОА будет только из пяти участниц

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Поклонники женской группы АОА огорчились недавней новостью – только пять из шести участниц группы заново подписали контракт с продюсеркой компанией FNC Entertainment. Ими оказались Чи Мин, Ю На, Хе Чжон, Соль Хён и Чхан Ми. Шестая участница по имени Мин А отказалась от контракта и покинула группу. «На днях Чи Мин, Ю На, Хе Чжон, Соль Хён и Чхан Ми обновили с нами контракт. Мы все сошлись в одном – будем продолжать работать и быть одной командой, чтобы радовать поклонников. Со своей стороны мы не будем жалеть сил и энергии, чтобы девочки смогли добиться еще большей славы и успеха», - сказали представители FNC Entertainment. «После долгих и серьезных переговоров наша дорогая Мин А решила пойти своей дорогой. Мы уважаем ее мнение и желаем ей исполнения поставленных целей», - добавили они. Напомним поп-группа АОА дебютировала в 2012 году и считается одной из самых любимых и востребованных женских коллективов.