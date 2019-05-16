Дебют новой группы AB6IX

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Новый музыкальный коллектив AB6IX (читается как «Эй Би Сикс») представили онлайн-обложку дебютного альбома, тем самым подогрев к себе интерес новых поклонников. 14 мая в 12:00 по местному времени Brand Music представила на официальной странице в социальной сети обложку дебютного альбома B:COMPLETE, выполненную в стильном оттенке бургунди с четко прорисованными линиями и кругами, а также фразой B:COMPLETE, написанной черным цветом, по центру. Известно, что вслед за этим в Интернете появится треклист нового альбома, краткое превью к нему, тизер к клипу главной песни альбома и другого рода контент, чтобы поближе познакомить потенциальных слушателей с направлением и стилем группы. Первое появление группы AB6IX на сцене состоится 22 мая, в день релиза самого альбома. Будущие звезды корейской поп-музыки, а это участники по имени Им Ён Мин, Чон Ун, Ким Дон Хён, Пак У Чжин и Ли Дэ Хви вовсю готовятся к официальному дебюту.