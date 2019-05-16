Глава 7. Верный вассал Ким Чжэ Сан (1)

В 390 году японский посланник обратился к королю Нэ Мулю: «Ваше величество, мой государь неоднократно описывал вас как святого человека. Мой государь просит у вас отправить одного из ваших сыновей в нашу страну».

Слова японского посланника звучали грубо, но у нашего короля не было выбора. Иначе стране грозит большая опасность. Нэ Муль выбрал третьего принца Ми Хэ, которому исполнилось лишь 10 лет. Король отправил своего мальчика вместе с вассалом Пак Са Рамом в Японию. Однако король Японии в течение 30 лет не опускал их на родину. Король так и не увидел своего сына снова и умер.





Беды Силла на этом не закончились. На третий год правления короля Нуль Чжи (старший сын короля Нэ Муля) к нему обратился посланник из Когурё: «Мой король высоко оценивает способность вашего младшего брата По Хэ. Он желает дружить с Силла, поэтому просит у вас отправить его в нашу страну».

Король думал, что это послужит шансом наладить хорошие отношения с соседним государством. Итак, По Хэ отправился вместе с вассалом по имени Ким Му Аль. Но случалось, вполне, ожидаемое: король Когурё Чансу не был намерен вернуть их домой.





Наверное, нашим слушателям непонятно, почему государство Силла поступило так. В эти годы Силла считалось самым слабым среди трех древних государств, так как соседними государствами управляли сильнейшие государи. В Пэкчэ был король Кынчхого, а Когурё – Великий король Квангэтхо, а потом король Чансу. Помимо этого, Силла подверглось японским нашествиям. Поэтому королям Силла отправить принцев за границу – это был единственный выбор, чтобы защитить свою страну от внешней агрессии.