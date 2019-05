Участники: Хван Ю Чжин, Кан Чхан Хи, Пак Хан Соль и Пён Сон Юн Дан

Дебют: мини-альбом [Fresh Light], 2012 г.

Жанр: эстрадная музыка

Стиль: рок, электроника, синти-поп





«Голографическая пленка» - корейская группа, исполняющая в жанре рок, электроника и синти-поп, состоящая из вокалиста Хван Ю Чжина, басиста Кан Чан Хи, барабанщика Пак Хан Соля и гитариста Пён Сон Юн Дана. «Голос группы» Хван Юн Чжин и басист Кан Чан Хи были выпускниками одной средней школы, позже познакомились с Пён Сон Юн Даном и Пак Хан Солем, и основали группу «Голографическая пленка».

В мае 2012 года после участия в концертах Support Your Music 2012 и K-Rookies 2012 группа выпустила свой первый альбом Fresh Light, в ноябре второй альбом Kate с заглавной композицией «Красный ром» (Red Rum). В июле 2013 года они представили цифровой сингл Trip, в апреле 2014 года выпустили первый регулярный альбом под названием Into The Wild. 12 ноября 2015 года «Голографическая пленка» сделала релиз мини-альбома в жанре рок «Космический цвет» (Cosmis Color) с заглавным треком «Девственный лес» (Virgin Forest).