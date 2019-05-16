КНДР запустила реактивные снаряды малой дальности

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Если подтвердится, что реактивные снаряды, запущенные Пхеньяном 4 мая, являются ракетами, это станет первым ракетным запуском, произведённым Пхеньяном после ноября 2017 года. На фотоснимках, представленных Севером, видны стрельбы крупными снарядами калибра 240 и 300 миллиметров из многоствольных реактивных установок залпового огня и новые системы тактического управляемого оружия. Судя по физическим характеристикам, тактическое оружие выглядит как баллистическая ракета, пуск которой происходил вертикально с мобильной установки. С учётом высоты и дальности полёта данная система похожа на нечто среднее между ракетной пусковой установкой и реактивной установкой залпового огня. Так что пока трудно определить, была ли это ракета. Сеул и Вашингтон воздерживаются от критики в адрес коммунистического режима, стремясь нормализовать ситуацию. Ситуацию в регионе мы обсудим вместе с профессором Чин Хи Гваном с отделения проблем воссоединения Университета Инчжэ.