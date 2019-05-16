Место учителя в северокорейском обществе

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Официального дня учителя на Севере нет. Но каждый год 5 сентября там отмечается День образования. Этот праздник существует с 1977 года, когда были опубликованы «Тезисы социалистического образования», написанные Ким Ир Сеном. Документом вводился праздник для работников образования, преподавателей и учащейся молодёжи. 5 сентября школьники и студенты принимают участие в спортивных соревнованиях, информационных собраниях и других праздничных мероприятиях. На Севере этому дню придаётся особое значение. Считается, что предназначение этого праздника – способствовать росту профессионального уровня преподавателей и успеваемости учащихся. Каково отношение к учителю в КНДР? На этот вопрос нам поможет ответить профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.