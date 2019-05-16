Визит президента США Дональда Трампа в Сеул состоится в конце июня

В ситуации застоя в диалоге с КНДР лидеры РК и США проведут очередную встречу. В конце июня президент США Дональд Трамп посетит с визитом Сеул для переговоров с президентом РК Мун Чжэ Ином. В вопросе вокруг КНДР с момента последнего саммита в Вашингтоне внешне не было каких-либо положительных подвижек. Напротив, положение даже ухудшилось, о чём говорит недавний арест американскими властями северокорейского торгового судна Wise Honest. Поэтому внимание приковано к тому, как предстоящая встреча может сказаться на диалоге с Пхеньяном. В апреле глава РК Мун Чжэ Ин в ходе встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне сообщил о планах проведения очередного межкорейского саммита. Американский президент поддержал эту идею. 7 мая после ракетного запуска в КНДР Трамп в телефонном разговоре с Мун Чжэ Ином выразил поддержку оказания продовольственной помощи Северу. Однако 9 мая США арестовали судно Wise Honest. В МИД КНДР выразили протест, назвав данный шаг «незаконным возмутительным актом». Это событие указывает, что возобновить диалог Пхеньяна и Вашингтона будет непросто. Но положительные моменты всё же есть. Это стремление сторон сохранить нить диалога. До визита Дональда Трампа в РК остаётся примерно месяц, поэтому многих интересует, изменится ли ситуация за это время. Мун Чжэ Ин может воспользоваться моментом, чтобы убедить председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына вернуться за стол переговоров. Для северокорейского лидера это также является хорошей возможностью, поскольку через Мун Чжэ Ина он может передать США свою позицию.





В случае проведения межкорейского саммита до визита Дональда Трампа в Сеул возможно восстановление актуальности формата диалога «Top Down». Он подразумевает принятие решений на уровне глав государств и их последующее исполнение на рабочем уровне. После не самого удачного северокорейско-американского саммита в Ханое данный подход был раскритикован, прозвучало мнение о его ограниченности. Но многие эксперты всё же считают, что именно такой способ эффективен для разрешения сложной ситуации вокруг КНДР. США по-прежнему настаивают на полной денуклеаризации Севера, а в Пхеньяне требуют гарантий безопасности нынешнего политического режима. Именно поэтому подход «Top Down», как утверждают многие эксперты, в нынешних условиях является единственно приемлемым.





Проблема состоит в позиции Пхеньяна. В КНДР крайне остро отреагировали на задержание торгового судна американцами. Критически восприняты и шаги РК по вопросу оказания Северу продовольственной помощи, а также посредническая роль Мун Чжэ Ина в переговорах КНДР и США. К тому же в последнее время внешне Север не проявляет интереса к межкорейскому диалогу. Однако предстоящий саммит РК и США может сыграть положительную роль и для Севера. Поэтому в Пхеньяне могут проявить активность в диалоге с Сеулом.



