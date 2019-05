7-ой мини-альбом группы TWICE «Fancy you»

В рубрике «Звёзды K-POP» мая прогвучали самые горячие песни гёрлз-бенда TWICE. Группа ошеломительно популярна не только в Корее, но и по всему миру. TWICE состоит из девяти участниц : Чихё, которая является лидером, Наён, Чонён, Момо, Сана, Мина, Дахён, Чёён и Цзыюй. Примечательно, что для дебюта девушкам пришлось пройти нелёгкое испытание, а именно стать лучшими участницами в музыкальном шоу на выживание под названием «Шестнадцать» (Sixteen), которое транслировалось в 2015 году на телеканале Mnet. Девушки, доказав, что действительно являются лучшими из лучших, дебютировали в октябре 2015 года с мини-альбомом «История начинается» (The story begins). Стоить отметить, что дебют коллектива был оченьожидаемым, ведь у девушек на тот момент уже была солидная фанатская база в лице зрителей шоу «Шестнадцать». И нужно признать, что дебютная пластинка оправдала все ожидания публики, сразу же покорив её сердца.

Название TWICE, что на русский переводится как «дважды», означает, что девушки и их музыка тронут сердца зрителей дважды: первый раз с помощью ушей, а во второй - с помощью глаз. Примечательно и то, что название фандомагруппы созвучно с ее названием: ONCE по-русски звучит как «однажды» и означает, что, если фанаты полюбят группу хотя бы раз, девушки вознаградят их своей любовью вдвойне. Девушки дебютировали в 2015 году с песней «LikeOOH-AHH», которая открыла нашу очередную рубрику.

После ошеломительно успешного дебюта, в апреле 2016 года TWICE выпустили второй мини-альбом под названием «Вторая страница» (Pagetwo). Заглавным треком стала песня «Взбодрись» (CheerUp). Далее на наших волнах прозвучала композиция «Likey» гёрлз-бэнда TWICE.

Звучание трека «Likey» немного отличается от предыдущих релизов группы, его можно охарактеризовать как более агрессивное, отличается и главныйпосыл песни: в ней поётся о жажде сохранить красивый имидж в соцсетях. Затем на наших волнах прозвучала песня «Heart Shaker» группы TWICE.

А в завершение очередной рубрики прозвучала ещё одна компазиция из нового 7-го мини-альбома группы «Fancy you», который был выпущен 22 апреля 2019 года. Песня называется «Fancy». На этот раз девушки приняли непосредственное участие в создании материала для этого альбома: некоторые песни были написаны самими участницами бэнда. Так весь мир узнал, что TWICE – не только талантливые исполнительницы, но также имеют и композиторские способности.





