В РК отметят 39-ю годовщину «Движения за демократию 18 мая»





18 мая в городе Кванчжу отметят 39-ю годовщину Движения за демократию, которое проходило в этом городе и в разных частях провинции Чолла-Намдо в 1980 году, став выражением протеста народа против власти военных. После смерти бывшего президента страны Пак Чон Хи в РК закончилась эпоха долгосрочной тоталитарной власти. В народе начались призывы к демократизации. Этот период был назван «Сеульской весной». Однако в структуре власти на первый план вышла военная хунта, что вызвало волну протестов и митингов по всей стране. Такая ситуация достигла пика в мае 1980 года. В 00 часов 18 мая правительство расширило зону действия военного положения на всю территорию страны. Прокатилась волна арестов. В Кванчжу были введены войска. В тот же день перед университетом Чоннам произошло столкновение демонстрантов с военными. Это спровоцировало начало «Движения за демократию 18 мая».





В Кванчжу демонстранты и простые горожане подверглись насилию со стороны военных. В результате, участники протестов и обычные местные жители объединились против регулярных спецподразделений, введённых в город. Военные открыли огонь. Быстро стало расти количество пострадавших. Демонстранты стали вооружаться, захватив армейские склады. В результате стычек 21 мая гражданские силы стали оттеснять военных. Но 27 мая армия провела операцию, захватив базу протестующих, размещавшуюся в администрации провинции Чолла-Намдо. Это обернулось множеством жертв, а выступления были подавлены.





По официальным данным, в Кванчжу погибло более 200 человек, около 400 человек числятся пропавшими без вести. Общее количество пострадавших превысило 7 тыс. человек. В действительности цифры могут быть гораздо больше. Первоначально данное событие, названное «инцидент в Кванчжу» не получило достойную оценку. Однако при правительстве Ро Дэ У было определено официальное название «Движение за демократию в Кванчжу», которое позднее изменено на «Движение за демократию 18 мая». Из названия убрали Кванчжу, учитывая, что протесты проходили в разных регионах страны. В 90-е годы начали принимать меры, включая выплату компенсаций пострадавшим и наказание виновных на законодательном уровне. В 1993 году при президенте Ким Ён Саме официальный взгляд на события в Кванчжу был пересмотрен. В 1997 году 18 мая было определено в качестве официального дня памяти жертв движения. В Кванчжу создали Национальное кладбище жертв тех событий. Эти перемены стали возможными благодаря усилиям народа по сохранению духа «Демократического движения 18 мая». Но до сих пор остаётся нерешённым вопрос о раскрытии истины относительно того, что происходило в городе в то время. В определённых кругах есть попытки скрыть некоторые моменты. Поэтому работа по установлению правды продолжается.



