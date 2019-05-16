Пхеньян возмущён арестом своего сухогруза

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14 мая Пхеньян выступил с резкой критикой в адрес правительства США по поводу ареста северокорейского торгового судна Wise Honest и потребовал его возвращения. Действия американского правительства были названы «незаконным возмутительным актом».

Wise Honest водоизмещением 17 тыс. тонн, был задержан в водах Индонезии 4 апреля прошлого года в рамках борьбы с нарушениями международных санкций в отношении КНДР. В тот период судно совершало рейсы под флагом Сьерра-Леоне, имело экипаж из 25 человек и, в соответствии с грузовыми документами, перевозило партию угля стоимостью около трёх миллионов долларов.

Как сообщили власти Индонезии, сухогруз не оповещал о входе в территориальные воды страны и не получил разрешения на выгрузку угля. Работавшие на судне моряки предполагали, что уголь был загружен во Владивостоке, но, как выяснилось позже, судно было загружено в северокорейском порту Нампхо. Предполагалось, что позже произойдёт перегрузка угля с северокорейского на российское судно. В водах Индонезии задержанное судно простояло почти год, после чего 9 мая министерство юстиции США арестовало его и подало гражданский иск с целью конфискации судна. Капитан был признан индонезийским судом невиновным, и все моряки вернулись на родину.

Это первый случай ареста северокорейского сухогруза вследствие нарушения международных санкций. Давление со стороны США в данном случае расценивается как очередная попытка вывести КНДР на путь переговоров, тем более что последний саммит в Ханое завершился безрезультатно. Реакция Пхеньяна была вполне ожидаема, хотя нельзя не отметить резкий тон критики. Тем не менее, эксперты считают, что Вашингтон не пойдёт на обострение ситуации с учётом возможных переговоров и необходимости проявить гибкость. Пока от США не последовало реакции в ответ на критику Севера.