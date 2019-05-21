В 2018 году КНР безвозмездно поставила в КНДР рис и удобрения

Подозрения о том, что Китай осуществляет продовольственную помощь Северной Корее уже высказывались ранее в связи с трёхкратным визитом Ким Чон Ына в Пекин в прошлом году. Теперь же данный факт подтвердился данными Главного таможенного управления КНР. Согласно им, китайские власти на безвозмездной основе предоставили КНДР рис и удобрения, невзирая на санкции Совбеза ООН, запрещающие любую крупномасштабную экономическую помощь этой стране. Однако, как сообщает источник, есть вероятность, что Пхеньян остался не вполне доволен размерами помощи, предоставленной в обмен на три встречи на высшем уровне. При этом следует отметить, что объём удобрений, поставленных Китаем в прошлом году, эквивалентен общему объёму северокорейского импорта удобрений за 2016 год. До этого в 2013 году Пекин отправил в КНДР 200 тыс. тонн карбамида. Известно, что данный вид удобрений увеличивает урожайность в среднем в два раза. Учитывая этот факт, масштабы помощи, оказанной Китаем, нельзя назвать скромными.





В этом году Китай и Северная Корея отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. В связи с этим ожидается, что объём помощи со стороны Китая возрастёт, а отношения между двумя странами станут ещё более тесными. После провала переговоров КНДР и США в Ханое Пхеньян активно реализует стратегию привлечения Китая и России к сотрудничеству. В январе этого года Ким Чон Ын вновь посетил Китай, а в конце апреля нанёс официальный визит в Россию. По мнению аналитиков, эти шаги направлены на формирование единого фронта КНДР-КНР-РФ и на расширение поддержки со стороны Китая. Одновременно с этим стало известно, что Пекин рассматривает возможность визита председателя Си Цзиньпина в КНДР. Если визит состоится, то за ним непременно последует рост поддержки Севера со стороны северного соседа, и масштаб безвозмездных поставок продовольствия значительно превысит прошлогодний объём. Признаки такого роста можно наблюдать уже сейчас. По состоянию на март объем торговли между двумя странами увеличился на 38,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Северокорейский экспорт в Китай вырос на 33,7% в годовом исчислении и достиг 16,5 миллионов долларов, а объём импорта составил 197,9 миллиона долларов, увеличившись на 38,1%. Считается, что это стало результатом эффекта от сокращения торговли, вызванного санкциями в отношении Северной Кореи в прошлом году. Однако фактор сближения КНДР и КНР также сыграл свою роль.





В условиях санкций Китай был спасательным кругом для Северной Кореи. Пхеньян осуществлял закупку стратегических товаров главным образом через Китай. Пекин либо закрывал на это глаза, либо оказывал поддержку в рамках санкций. Судя по всему, после неудачи в Ханое Пхеньян целенаправленно готовится к длительному противостоянию с Вашингтоном. В первую очередь, КНДР заручилась военной поддержкой КНР и России, а теперь стремится добиться максимального материального содействия с их стороны, чтобы выстоять в период действия санкций.



