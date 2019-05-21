Компания Dongwon Group – производитель морепродуктов

© Dongwon Group

Сегодня мы познакомимся с компанией Dongwon Group (동원그룹), специализирующейся на производстве морепродуктов. У микрофона г-н Ким Иль Гю из отдела общественных связей компании.





Председатель нашей компании г-н Ким Чжэ Чхоль в своём выступлении на церемонии, посвящённой 50-летию основания Dongwon Group, подтвердил стремление продолжать работу на основе принципа честного труда. Он начал бизнес в 1969 году, когда ему было чуть больше 30-ти лет. В названии «Тонвон» заложено стремление выйти за рамки внутреннего рынка. Сегодня компания соответствует этому названию. А начиналось всё с простого лова морепродуктов. Теперь Dongwon Group работает в пищевой промышленности, занимается упаковкой и логистикой. В 2000-х годах на базе предприятия была основана холдинговая компания, что повысило качество управления филиалами. Были основаны юридические лица за рубежом. В итоге, Dongwon Group стала глобальной корпорацией.





В 1969 году у компании было всего лишь одно рыболовное судно. Сегодня она вышла на глобальный уровень, работая в четырёх сферах – пищевая промышленность, морское хозяйство, упаковка и логистика. Но в день юбилея появилась неожиданная новость: основатель Dongwon Group г-н Ким Чжэ Чхоль решил отойти от дел.





По совету классного руководителя, говорившего о том, что будущее страны зависит от моря, будущий основатель компании пошёл учиться на факультет рыбного хозяйства в Государственный морской университет. Сегодня это университет Пугён. Ради этого он отказался от стипендии в Сеульском государственном университете. В 1958 году в Корее появился первый морской сейнер «Чинам». Узнав об этом, Ким Чжэ Чхоль попросил включить его в состав экипажа. Он начал работать на рыболовном судне в 23-летнем возрасте. Уже через три года он стал самым молодым в стране капитаном. После этого в течение 10 лет он побывал во многих уголках земли, получив прозвище Captain J. C. Kim – с самым большим уловом в мире.





«Будущее страны – это море»! С таким убеждением г-н Ким Чжэ Чхоль ещё в молодости выбрал путь моряка. Имея широкие познания и опыт в рыбном промысле, он понимал высокую доходность этой отрасли. Поэтому он решил создать свою компанию. В самом начале у него было лишь три сотрудника. Но уже в первый год работы удалось получить прибыль, составившую 1 млн 200 тыс. долларов. К сожалению, через четыре года наступили трудные времена. В 1973 году произошёл первый нефтяной кризис, когда цены на топливо резко выросли. Второй кризис произошёл в 1979 году. Но г-н Ким Чжэ Чхоль использовал это время для очередного рывка, вложив значительные инвестиции и начав применение новых методов лова. Он приобрёл первое в стране судно для ловли тунца с вертолётной площадкой за 3 млн долларов. Тогда на эти деньги можно было приобрести семь более мелких судов водоизмещением 300 тонн. Но именно этот шаг дал возможность компании вырасти до нынешних масштабов.





© Dongwon Group

В становлении нынешней Dongwon Group важнейшим событием стало появление на рынке продукции Dongwon Tuna. В 1982 году компания впервые в стране представила рыбные консервы из тунца в металлической банке. Данный товар не уступал по качеству продукции развитых государств. Кроме того, рыбные консервы были более дешёвым источником белков, по сравнению с дорогими говядиной и свининой. Тунец считался редкой и ценной рыбой. Поэтому компания знакомила потребителей с различными блюдами с использованием тунца. Они стали частью современной кухни корейцев.





Тогда для рекламирования консервов из тунца компания прилагала большие усилия. Сотрудники выезжали в места отдыха, на железнодорожные станции и в другие многолюдные места, давая возможность корейцам попробовать блюда с тунцом, в том числе, ставшие распространёнными сегодня сэндвичи, суп из кимчхи, кимпап с добавлением консервированного тунца. Накопленный объём продаж составил в итоге 6 млрд 200 млн банок. Благодаря такому успеху Dongwon Group успешно пережила валютный кризис 1997 года, активно расширяя сферы деятельности.





Dongwon Group постоянно расширяла направления деятельности, следуя словам Ким Чжэ Чхоля о том, что провал ждёт того, кто бросает основное ремесло, и того, кто держится только за него. Это позволило компании извлечь из кризисной ситуации шанс на дальнейший рост. В годы валютного кризиса Dongwon Group только увеличивала штат, а во время глобального финансового кризиса она купила американский бренд рыбных консервов StarKist. Компания будет продолжать работу по укреплению конкурентоспособности в качестве представителя своей страны.





Dongwon Group начиналась с одного рыболовного судна и капитала в 10 миллионов вон. Сегодня ежегодный объём продаж превышает 7 триллионов вон или 6 миллиардов долларов. При этом компания исправно выплачивает миллионы долларов в качестве налогов, ведя активную благотворительную деятельность. В этом году, когда компании исполнилось 50 лет, начинается новый путь к столетнему юбилею.