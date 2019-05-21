Торговая война между США и КНР и южнокорейская экономика

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9-10 мая представители США и Китая проводили переговоры по улаживанию торгового спора. Однако ни одна из сторон не пошла на уступки. В результате США повысили пошлины на китайские товары, что вызвало ответные меры со стороны Китая. Вполне возможно, что лидеры двух стран встретятся в рамках саммита «Большой двадцатки» в Японии. Таким образом, обсуждение продолжается. О том как нынешняя ситуация может сказаться на южнокорейской экономике, мы поговорим с профессором Хан Чжэ Пхилем с факультета международной торговли университета Сунсиль.





США приступили к повышению пошлин в 00 часов 1 минуту 10 мая. Они касаются мобильных телефонов, оборудования связи, мебели, компьютерных запчастей и других товаров на общую сумму 25 млрд долларов. Эти меры принимаются не сразу, а постепенно. Есть мнение, что совпадение даты переговоров и данных мер связано со стремлением США использовать пошлины в качестве рычага давления в диалоге с Китаем.





США стремились занять выгодные позиции в переговорном процессе, но встреча в тот день завершилась безрезультатно. После переговоров противостояние двух стран постепенно накаляется. 13 мая китайские власти представили ответные меры по повышению пошлин на американские товары на сумму 60 млрд долларов.





Председатель Си Цзиньпин не предпринимает серьёзных мер, несмотря на действия США. Если это продолжится, то может сложиться впечатление о пассивности Китая и некоторой мягкости Си Цзиньпина. Ему следует продемонстрировать жёсткость, проявив готовность пойти на ответные меры. В Китае обнародовали план введения с первого июня 25-процентных пошлин на 5.140 наименований американских товаров. Если за это время удастся провести успешные переговоры, возможна отмена озвученных мер.





Китайское правительство решило с первого июня ввести пошлины на товары из США на сумму в 60 млрд долларов. Эти меры были озвучены сразу после того, как Дональд Трамп предостерёг Пекин от ответных действий. Есть предположение, что такое поведение китайского правительства связано с необходимостью укрепления внутренней консолидации. Но в ответ США анонсировали ещё более жёсткие меры. Они обнародовали дополнительный список китайских товаров, подпадающих под тарифное давление, стоимостью 300 млрд долларов. На фоне такого обострения на мировых рынках ценных бумаг фиксируются обвалы. 13 мая на биржах «испарилось» около триллиона долларов. Такая ситуация, не может не затронуть Республику Корея.





Китай закупает в Республике Корея промежуточные товары, затем производит из него готовый продукт, который уже идёт на экспорт. То есть, экономики двух стран взаимосвязаны. Если китайский экспорт в США будет снижен или заблокирован, то это приведёт к проблемам с поставками в Китай южнокорейских промежуточных товаров. Есть мнение, что такая ситуация благоприятна для южнокорейских экспортёров, работающих с американским рынком. Фактически экспорт в США немного вырос, однако его общий объём снижается в течение полугода. Настолько наш экспорт зависит от Китая.





По подсчётам Корейской ассоциации внешней торговли, на фоне повышения американских пошлин на китайские товары южнокорейский экспорт сократится на 870 млн долларов. Под ударом окажутся полупроводники и продукция химической отрасли. В первой декаде мая отечественный экспорт уже сократился на 6,4% в годовом исчислении. 14 мая курс национальной валюты превысил 1.190 вон за доллар. Кредитные риски растут. В первом квартале этого года зафиксирован отрицательный экономический рост. Такие последствия связаны с зависимостью южнокорейской экономики от состояния глобального рынка. К счастью, США и КНР пока ещё могут договориться. Обе стороны лишь озвучили планы повышения пошлин, не приступая сразу к их реализации. Лучший вариант - если представители двух стран договорятся до вступления в силу тарифных мер. А 28-29 июня в ходе саммита «Большой двадцатки» стороны лишь пожмут друг другу руки. Но как будет развиваться ситуация дальше - неизвестно. Поэтому Республика Корея должна быть готова к самым разным сценариям.





В первую очередь от торговой войны между США и Китаем страдает южнокорейский рынок ценных бумаг. Правительство полагает, что в реальной экономике никаких проблем не предвидится. Если же взглянуть на снижение объёма торговли, то всё видится немного иначе. Нужно принять превентивные меры, которые позволят предотвратить многие риски. Кроме того, отечественные экспортные компании переживают застой. Нужно помочь им, насколько позволяет законодательство.





Итак, избежать последствий торговой войны между США и Китаем вряд ли удастся. Однако минимизировать потрясения вполне возможно. Для этого нужно разумно и оперативно подойти к подготовке соответствующих мер.