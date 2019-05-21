Золотая моя жизнь (9) 됐습니다

Фраза недели

됐습니다

[Твэтсыммида]

Не надо





Грамматика

Выражение происходит от глагола 되다 «происходить, получаться, завершиться, стать», то есть завершительное действие чего-либо. Как это выражение употребляется для отрицания какого-либо предложения? Корейцы часто говорят это выражение, когда собеседник что-то предлагает, и это, как кажется, не нужно или уже хватает. Проще говоря, 됐습니다 имеет следующий смысл «у меня уже достаточно того, что вы мне предлагаете, поэтому я откажусь», «мне не нужна ваша помощь».





- 됐습니다. 여기부터 제가 하겠습니다.

- Все. Здесь я уже сама сделаю.





- 저 배불러서 더 못 먹겠어요. 됐습니다.

- Я так наелась, больше не могу. Спасибо.





- 이 정도면 적당할거 같아요. 됐습니다.

- Думаю, этого хватит.



