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Золотая моя жизнь (9) 됐습니다

#Говорим как герои сериалов l 2019-05-19

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

됐습니다

[Твэтсыммида] 

Не надо


Грамматика

Выражение происходит от глагола 되다 «происходить, получаться, завершиться, стать», то есть завершительное действие чего-либо. Как это выражение употребляется для отрицания какого-либо предложения? Корейцы часто говорят это выражение, когда собеседник что-то предлагает, и это, как кажется, не нужно или уже хватает. Проще говоря, 됐습니다 имеет следующий смысл «у меня уже достаточно того, что вы мне предлагаете, поэтому я откажусь», «мне не нужна ваша помощь». 


- 됐습니다. 여기부터 제가 하겠습니다.

- Все. Здесь я уже сама сделаю.


- 저 배불러서 더 못 먹겠어요. 됐습니다. 

- Я так наелась, больше не могу. Спасибо. 


- 이 정도면 적당할거 같아요. 됐습니다.

- Думаю, этого хватит. 


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