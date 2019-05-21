Золотая моя жизнь (9) 됐습니다

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2019-05-21
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Фраза недели
됐습니다
[Твэтсыммида]
Не надо
Грамматика
Выражение происходит от глагола 되다 «происходить, получаться, завершиться, стать», то есть завершительное действие чего-либо. Как это выражение употребляется для отрицания какого-либо предложения? Корейцы часто говорят это выражение, когда собеседник что-то предлагает, и это, как кажется, не нужно или уже хватает. Проще говоря, 됐습니다 имеет следующий смысл «у меня уже достаточно того, что вы мне предлагаете, поэтому я откажусь», «мне не нужна ваша помощь».
- 됐습니다. 여기부터 제가 하겠습니다.
- Все. Здесь я уже сама сделаю.
- 저 배불러서 더 못 먹겠어요. 됐습니다.
- Я так наелась, больше не могу. Спасибо.
- 이 정도면 적당할거 같아요. 됐습니다.
- Думаю, этого хватит.
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2019-05-21
2019-05-20
2019-05-19