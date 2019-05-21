Совместное творчество Чон Тхэ Чхуна и Пак Ын Ок





В южнокорейском дуэте «Чон Тхэ Чхун и Пак Ын Ок» поют муж и жена. И он является одним из наиболее ярких представителей корейской фолк-музыки. Супруги вместе творят вот уже 40 лет. Следовательно, к сорокалетнему юбилею совместной творческой деятельности они решили провести ряд особых проектов, в числе которых оказался также выпуск их специального юбилейного альбома. А мы, в свою очередь, решили посвятить нашу очередную рубрику «Ретро: музыка прошлых лет» старым и сравнительно новым хитам исполнителей Чон Тхэ Чхуна и Пак Ын Ок.

Как известно, супруги ведут сольную и коллективную музыканту деятельность уже очень давно. Первым из них на эстрадной сцене появился певец, композитор и культурный деятель Чон Тхэ Чхун с дебютной песней «Село поэта» в 1978 году. Уже через два года судьба свела его с певицей Пак Ын Ок, на которой он вскоре женился. Пак Ын Ок стала для Чон Тхэ Чхуна настоящим верным спутником жизни, незаменимым коллегой и преданным другом, поддерживающим своего партнёра на протяжении жизни. Почти сразу после встречи с Пак Ын Ок, Чон Тхэ Чхун стал выступать не только сольно, но и вместе с будущей женой в составе дуэта «Чон Тхэ Чхун и Пак Ын Ок». У дуэта имеются такие хиты, как «Свеча», «Корабль, уходящий вдаль», «Посвящается любимому человеку» и другие. А нашу рубрику открыла песня «Посвящается любимому человеку» дуэта «Чон Тхэ Чхун и Пак Ын Ок». Затем мы предложили послушать нашим уважаемым радиослушателям другую композицию из репертуара дуэта «Чон Тхэ Чхун и Пак Ын Ок» - песню «Недотрога». В названии под «недотрогой» имеется ввиду цветок недотроги, размятыми лепестками которого можно накрасить ногти. В корейском народе говорится, что если краска от лепестков на ногтях сохранится до первого снега, то непременно встретишь свою настоящую любовь! Вот такая романтичная и милая народная история. Далее на наших волнах прозвучал один из первых популярных песен певца Чон Тхэ Чхуна – «Песня на рассвете дервиша». Добавлю, что «Дервиш» в названии песни – это буддийский монах, собирающий милостыню по домам, читая буддийские сутры.

В апреле 2019 года «Чон Тхэ Чхун и Пак Ын Ок» выпустили специальный альбом, приуроченный к сорокалетию совместной музыкальной деятельности. В свежий диск вошли три новые и пять перепетых старых треков. Очень жаль, то что по каким-то обстоятельствам, которые не были объявлены, Пак Ын Ок не записала собственную сольную песню для юбилейного альбома. Утешить радиослушателей, пожалуй, смогут песни, переисполненные супругами вместе… А в завершение нашей рубрики прозвучала композиция «В такой вечер» певца Чон Тхэ Чхуна и певицы Пак Ын Ок.





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