Дональд Трамп озвучил причину неудачи саммита в Ханое

19 мая президент США Дональд Трамп дал телеканалу FoxNews интервью, в котором заявил о том, что ответственность за неудачу на прошедшем саммите в Ханое полностью лежит на Пхеньяне. По его словам, «председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын выразил готовность ликвидировать один-два ядерных объекта. Однако у Севера их пять». Заявление главы Белого дома о пяти ядерных объектах на территории Севера вызвало широкий резонанс во всём мире. Заметим, что высказывание о точном количестве ядерных объектов КНДР было сделано впервые. При этом неизвестно, насколько точна данная информация. Судя по манере разговора Трампа, невозможно сделать конкретные выводы. Примечательно, что глава Белого дома часто приводит неточную статистику в обсуждении актуальных вопросов. И всё же можно с уверенностью сказать, что США располагают некоторыми данными относительно количества ядерных объектов Пхеньяна. Об этом свидетельствуют заявление Трампа о наличии у КНДР других ядерных объектов, сделанное по окончании северокорейско-американского саммита в Ханое, и недавнее интервью телеканалу FoxNews.





Официально на территории Севера находятся два ядерных объекта – Ёнбён и Пхунгери. Ёнбён представляет собой ядерный центр с опытным реактором мощностью в пять мегаватт, а также с заводом по переработке плутония и обогащению урана. Другой ядерный объект – полигон Пхунгери – находится в уезде Кильчжу-гун провинции Хамгён-Пукто. Во время северокорейско-американского саммита Пхеньян заявил о готовности полностью закрыть оба объекта. Однако США придерживаются иной позиции, заявляя о том, что у КНДР есть и другие ядерные полигоны. Подобные заявления делаются на основе спутниковых снимков.





Мировые СМИ принимают активное участие в освещении ядерной проблемы КНДР. Так, японская газета Asahi в январе этого года со ссылкой на бывшего чиновника из администрации президента РК, сообщила о том, что сооружения для обогащения урана рассредоточены по территории КНДР. По мнению анонимного источника, Пхеньян располагает как минимум десятью ядерными объектами, большая часть из которых сосредоточена в окрестностях северокорейской столицы. Американские издания The New York Times и Washington Post заявляют о некоем объекте по обогащению урана под названием Кансон вблизи Пхеньяна. В свою очередь, КНДР полностью опровергает подобные слухи. Сооружения для обогащения урана очень легко спрятать в виду их небольшого масштаба. Для этого достаточно располагать подземным помещением общей площадью 600 кв. м. Около тысячи центрифуг в течение одного года могут обогатить до 25 кг урана. Именно такое количество необходимо для создания одной ядерной бомбы. Таким образом, слухи о наличии у Пхеньяна тайных ядерных объектов могут оказаться действительностью.



