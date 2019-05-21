Актер Со Джи Соп и телеведущая Чо Ын Джон: любви все возрасты покорны

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На прошлой неделе в сети появились слухи об отношениях знаменитого корейского актера Со Джи Сопа и телеведущей Чо Ын Джон. Позже 17 мая актер в своем сообщении, опубликованном на официальной 'Instagram'-страничке агентства 51k, подтвердил правдивость этих слухов. Примечательно, что разница между возрастом возлюбленных составляет ни много ни мало 17 лет! Однако очевидно, что у звездной пары все серьезно, а фанаты и вовсе пророчат скорую свадьбу! Подробнее обо всём этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 22 мая.