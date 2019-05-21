Рассказ «Курочка, которая мечтала летать» писательницы Хван Сон Ми

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Росточек часто смотрит во двор и представляет, как она могла бы свободно ходить по двору или полю с другими петухами и как могла бы однажды сама высидеть яйцо и увидеть рождение цыпленка.









#Из интервью с литературным критиком Ким Ю Чжин:

С появлением птенца Курица возвращается во двор, думая, что там безопаснее, однако здесь они вынуждены жертвовать свободой и жить как домашние птицы. В этом противоречивом выборе Росточек отдает предпочтение свободе, а не безопасности. Она смелая курица, перед ней открывается новая жизнь.









У меня было одно желание. Я хотела высидеть яйцо и увидеть рождение цыпленка. Это желание исполнилось. Я жила тяжело, но в то же время счастливо. Теперь я хочу полететь. Вверх, как Зеленая голова. Хочу улететь далеко-далеко.





“한 가지 소망이 있었지.

알을 품어서 병아리의 탄생을 보는 것.

그걸 이루었어.

고달프게 살았지만 참 행복하기도 했어.

이제는 날아가고 싶어.

나도 초록머리처럼 훨훨, 아주 멀리까지 가 보고 싶어.”









Юни не переставляла удивляться способностям домработницы. Придя домой, она внимательно наблюдала за женщиной, но никаких волшебных приспособлений у нее не обнаружила. Казалось, она могла делать всё одновременно и в ускоренном режиме, как при быстрой прокрутке видео.









- Съешь меня и накорми мною своих детей!

Росточек закрыла глаза.

- Наконец... Он меня укусил...

Росточек открыла глаза и увидела яркое голубое небо. Ее сознание было чистым, все вокруг казалось таким легким. Большими красивыми крыльями она рассекала ветер и смотрела вниз. Водоём, заснеженные поля, хорёк. Охотник уверенно шагал вперёд со своей добычей - повисшей в пасти худощавой тушкой курицы.





“자, 나를 잡아먹어라.

그래서 네 아기들 배를 채워라.”

잎싹은 눈을 감았다.

“나를 물었구나. 드디어......”





눈을 뜨자 눈부시게 파란 하늘이 보였다.

정신도 말끔하고 모든 게 아주 가붓했다.

크고 아름다운 날개로 바람을 가르며 잎싹은 아래를 내려다보았다.

저수지와 눈보라 속의 들판, 그리고 족제비가 보였다.

비쩍 말라서 축 늘어진 암탉을 물고 사냥꾼 족제비가

힘겹게 걸어가고 있었다.









Детская писательница Хван Сон Ми родилась в уезде Хонсон-гун провинции Чхунчхон-Намдо в 1963 году. В 1995 году она дебютировала с повестью «Цветы в душе». В 2000 году вышло первое издание рассказа «Курочка, которая мечтала летать», которое было переведено на 29 языков. В 2011 году произведения Хван Сон Ми были включены в учебники для пятого класса.