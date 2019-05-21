Мировые финансовые организации снижают прогнозы роста экономики РК 

В последнее время южнокорейские и зарубежные финансовые организации выражают пессимизм относительно перспектив роста отечественной экономики. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Корейский институт развития сократили во вторник прогноз роста южнокорейской экономики на этот год с 2,6% и до 2,4%. Прогнозы мировых инвестиционных банков и аналитических агентств ещё более пессимистические, составляя в среднем 2,3%, что на 0,2% ниже, чем месяц назад. Самые низкие прогнозы обнародовали японская финансовая холдинговая компания Nomura и британская аналитическая компания Capital Economics -1,8%. Прогноз британского банка Barclays – 2,2%, банка Goldman Sachs – 2,3%. Самый высокий прогноз высказали эксперты HSBC - 2,6%.

Столь низкие прогнозы роста южнокорейской экономики эксперты связывают с такими внешними факторами как застой мировой экономической конъюнктуры и замедление мировой торговли. Они привели к сокращению южнокорейского экспорта. Нельзя не учитывать также и ухудшение инвестиционного климата. Эксперты ОЭСР отмечают, что быстрое повышение минимального размера оплаты труда сдерживает создание рабочих мест, ухудшает финансовое положение малого бизнеса и частных предпринимателей. В перспективе такая политика может привести к снижению конкурентоспособности южнокорейских компаний. Это мнение разделяют также эксперты Корейского института развития.

Эксперты японской финансовой холдинговой компании Nomura считают, что главную проблему для южнокорейской экономики представляет снижение спроса на полупроводники на мировом рынке. Они полагают, что дополнительного бюджета будет недостаточно для борьбы с неблагоприятными факторами. Эксперты Bank Of America Merrill Lynch ссылаются на снижение спроса на товары промышленного производства на мировом рынке и ухудшение инвестиционных условий. По данным Банка Кореи, в первом квартале нынешнего года экономика сократилась на 0,3%, а инвестиции в производственные мощности страны снизились на 16% по сравнению с предыдущим кварталом. Если не принять срочных мер, ситуация будет продолжать ухудшаться.



