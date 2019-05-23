



В эпоху правления династии Чосон традиционные песни отличались не только в музыкальном плане, но даже слушателями. Представители знати и среднего класса слушали так называемые "правильные песни" чонга, а простой народ - чаще песенные сказы пхансори, не требовавшие сложного аккомпанемента. Подробнее о различиях корейских песенных жанров вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 415. Жанры народных песен

* Часть «Нольлян» из песни «Сантхарён» провинции Кёнгидо - Хван Ён Чжу, Юн Пхён Хва, Пак Сан Ок, Пан Ён Ги, Ким Гук Чин, Ём Чхан Сун (вокал)

* Песня «Мэнккони тхарён» жанра хвимори чапка - Ли Чхун Хи (вокал)

* Песня «Порём» южных провинций Кореи - Сон Чхан Сун, Чон Чжон Мин (вокал)