Причина провала северокорейско-американского саммита в Ханое

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Президент США Дональд Трамп назвал конкретную причину того, почему его встреча с северокорейским лидером Ким Чон Ыном в Ханое завершилась безрезультатно. 19 мая в интервью Fox News Трамп сказал, что глава КНДР Ким Чон Ын был готов уничтожить только одну или две ядерные площадки из пяти. Он отказался принять требование американцев, настаивавших на демонтаже всех пяти объектов. Теперь многих интересует, что представляют собой незаявленные ядерные объекты, и где они расположены. Эксперты считают, что один-два объекта, которые Север намеревался демонтировать, это основной комплекс в Ёнбёне и полигон для испытания ракетных двигателей в Пхунгери. По спутниковым фотоснимкам аналитики сделали предположение о наличии электростанции в Кансоне в окрестностях Пхеньяна, о которой не упоминает Север. Ещё два подозреваемых объекта могут размещаться в Тэчхоне провинции Пхёнан-Пукто и Хичхоне провинции Чагандо. Ситуацию комментирует г-н Син Бом Чхоль, директор Центра проблем безопасности и воссоединения Института политических исследований имени Чон Чжу Ёна.