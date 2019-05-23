Индустрия косметики в КНДР

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Северокорейские СМИ, в том числе центральная газета «Нодон синмун», в последнее время активно рекламируют местную косметику, отмечая, что она ничуть не уступает зарубежным аналогам. Страна прилагает немало усилий для повышения качества такой продукции. Предприятия по выпуску косметики даже оснащаются оборудованием, управляемым без участия человека. Север убеждён, что косметические средства, изготовленные на основе бобов маша и женьшеня, обладают конкурентными преимуществами. Большое влияние на привитие женщинам чувства моды и стиля оказывает супруга главы государства Ли Соль Чжу. Примером для подражания в этом служат также Ким Ё Чжон, сестра Ким Чон Ына, и известный северокорейский певец Хён Сон Воль. Сегодня мы вместе с профессором Чон Ён Соном из Института гуманитарных наук в сфере воссоединения Университета Конгук поговорим о том, почему в КНДР уделяется столь важное внимание индустрии красоты.