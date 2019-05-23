Правительство РК намерено продвигать ратификацию трёх конвенций МОТ

Правительство РК намерено продвигать ратификацию трёх из четырёх основных конвенций Международной организации труда (МОТ). Это конвенции под номерами 87 и 98, которые касаются свободы ассоциации, и под номером 29 о запрете принудительного труда. Инициатива под номером 105, которую решено на этот раз не затрагивать, касается упразднения принудительного труда, включающего наказания за забастовки и выражение определённых политических взглядов. В случае её ратификации в нынешней системе уголовного наказания мера тюремного заключения, допускающая исправительные работы, должна быть изменена на простое заключение. Указывается и на возможность возникновения проблем с законом о Национальной безопасности. Этим в правительстве объясняют причину сложностей с немедленной ратификацией конвенции. Между тем, наиболее спорной из продвигаемых является конвенция под номером 87 о свободе ассоциаций. То есть, речь идёт о гарантиях права на создание организаций, присоединение к таковым, а также выбор представителей и ведение деятельности. Споры связаны со второй статьёй действующего закона о профсоюзах, которая может быть расценена как ограничение на вступление в профсоюзы людей, которые были уволены или не имеют работы.





Неоднозначная ситуация складывается вокруг действующих правил, согласно которым правительство, по своему усмотрению, может определить профсоюз не соответствующим установленным критериям. Примером этого является случай Объединения профсоюзов работников образования, который в 2013 году был лишён статуса легитимного по причине наличия в его составе преподавателей, потерявших работу. Проблемой является также закон о профсоюзах госслужащих, ограничивающий возможность их вступления в профессиональные организации. В настоящий момент из 187 стран-членов Международной организации труда, конвенцию под номером 87 не ратифицировали 32 государства, в том числе РК.





Конвенция под номером 98 касается применения принципов права на объединение в профсоюзы и ведение коллективных переговоров. Она противоречит пункту закона о профсоюзах, запрещающему выплату зарплаты членам профсоюзов и различные действия с требованием об этом. В настоящий момент эту конвенцию не ратифицировала 21 страна. Конвенция под номером 29 запрещает принудительный или обязательный труд. Исключением признаётся работа или служба, требуемая в силу законов об обязательной воинской службе и применяемая для работ чисто военного характера. Её не ратифицировали 9 стран. Тут возможно несоответствие с системой альтернативной гражданской службы. Однако в правительстве считают, что никаких проблем нет, так как конвенция нацелена на запрет принудительного труда в экономических целях.



