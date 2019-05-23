Глава 7. Верный вассал Ким Чжэ Сан (2)

На десятый год своего правления король Нуль Чжи решил устроить грандиозный пир. В нём приняли участие все госслужащие, которые были храбрыми и не нарушали нравственные нормы.

Когда пир был в самом разгаре, король со слезами говорит: «Прошло много лет, после того, как мой покойный отец отправил своего сына в Японию, чтобы обеспечить мир в стране. Но, к сожалению, даже после того, как я стал править страной, соседние государства не ослабевают. Наоборот, они становятся всё сильнее. Я поверил заявлениям короля Когурё о том, что он хочет дружить с нами, поэтому на этот раз отправил своего младшего брата По Хэ. Прошло уже несколько лет, но Когурё не хочет вернуть моего брата. Я никогда не забывал своих братьев, и с тех пор по ночам не могу спать. Каждое утро просыпаюсь в слезах. Но я не смогу требовать от них вернуть моих родных. Нужен план, который поможет освободить их. Среди вас есть человек, который сможет исполнить моё сокровенное желание?»

Собравшиеся в один голос ответили: «Ваше величество, это не так легко. Для этого нужен человек, который умён и смел. Не все люди такие, но, к счастью, у нас есть один подходящий человек. Это местный чиновник уезда Сапра-гун Ким Чжэ Сан».

Король на следующий день позвал Ким Чжэ Сана и спросил, сможет ли он спасти его братьев. Наш герой дважды поклонился: «Насколько я знаю, если у государя есть какие-либо заботы, подчинённые будут унижены. Когда государь будет унижен, подчинённые будут мертвы. Верный вассал ни в коем случае не должен думать о сложности поставленной задачи. Только трусливый заботится о своей безопасности. Я не так умён, но с удовольствием исполню ваш приказ». Король высоко оценил преданность вассала.

Наш герой сразу после этого отправился в Когурё. Спустя некоторое время он добрался до места, где задержали По Хэ. После встречи с ним Чжэ Сан выбрал день для совершения побега. Он дождался нужного момента в порту Косон. Когда время приблизилось к 15 мая, принц По Хэ пропускал утренние совещания по причине болезни. Естественно, он не был болен. Ночью обещанного дня По Хэ и Чжэ Сан совершили побеги.

Король Когурё узнал об этом, и десятки военных побежали за ними. Они начали стрелять из лука. Но это не помешало им бежать, так как военные специально удалили наконечники стрел, чтобы не навредить По Хэ. Это стало возможно благодаря добрым деяниям По Хэ, которым восхищались все люди Когурё.