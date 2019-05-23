Маленький подсудимый (어린 의뢰인 / My First Client, 2019)

Кан Ха Ныль снимется в сериале телеканала KBS
2019-05-23
#Новости шоу-бизнеса l 2019-05-23
Жанр: драма
Режиссер: Чан Гю Сон
В ролях: Ли Дон Хви, Ю Сон, Чхве Мён Бин и др.
Премьера: 22 мая 2019 года
Ограничение: детям до 12-ти лет
«Я убила братишку».
«А вы бы отвернулись от такого ребенка?».
Успешный адвокат Чон Ёп имеет блистательную карьеру и уже долгое время ждет разрешение на открытие крупной адвокатской конторы и наконец его дожидается. Также в окружении главного героя находятся некие ребятишки – сестра Та Бин и ее братик Мин Чжун. В один прекрасный день Чон Ёп слышит от девочки страшное признание в убийстве родного брата. Положив всё на кон, он решает спасти девочку, раскрывая тайну мачехе детей по имени Чи Сук ...
2019-05-23
2019-05-23
2019-05-23