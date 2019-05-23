Маленький подсудимый (어린 의뢰인 / My First Client, 2019)





Жанр: драма

Режиссер: Чан Гю Сон

В ролях: Ли Дон Хви, Ю Сон, Чхве Мён Бин и др.

Премьера: 22 мая 2019 года

Ограничение: детям до 12-ти лет









«Я убила братишку».

«А вы бы отвернулись от такого ребенка?».





Успешный адвокат Чон Ёп имеет блистательную карьеру и уже долгое время ждет разрешение на открытие крупной адвокатской конторы и наконец его дожидается. Также в окружении главного героя находятся некие ребятишки – сестра Та Бин и ее братик Мин Чжун. В один прекрасный день Чон Ёп слышит от девочки страшное признание в убийстве родного брата. Положив всё на кон, он решает спасти девочку, раскрывая тайну мачехе детей по имени Чи Сук ...