Дебют новой группы 3YE

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21 мая в сеульском районе Самсон-дон состоялся шоу-кейс новой женской группы 3YE (third eye), на котором девушки представили свой дебютный цифровой сингл-альбом DMT (Do Ma Thang). Сингл записан в стиле хип-хоп, глитч-хоп и мумбатон, выделяется динамичностью и синт-мелодией. «Мы все очень ждали это выступление. Ощущение чего-то нового и неизведанного. Если честно, мы с девочками долгое время не сдавались и упорно шли к цели - к официальному дебюту на сцене», - сказала участница группы и по совместительству лидер Ю Чжи. «Название нашей группы 3YE расшифровывается как «третий глаз», т.е. «новый взгляд». И хоть нас всего трое, что необычно для поп-групп, мы станем сильным и успешным коллективом», - добавила Ю Чжи. Также стоит отметить, что в планах певиц на первом месте стоит завоевание первого места в музыкальных передачах.