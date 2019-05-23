Актриса Ким Го Ын утверждена на главную роль в новом сериале Ким Ын Сук

© YONHAP News

Известная корейская писательница Ким Ын Сук одобрила не менее популярную и востребованную актрису Ким Го Ын на роль в телесериале «Король: монарх вечности» (더 킹: 영원의 군주). 20 мая киностудия Studio Dragon Corporation, занимающаяся созданием масштабного сериала, объявила о том, что актриса Ким Го Ын исполнит сразу две роли – роль следователя Республики Корея по имени Чон Тхэ Ыль и роль преступницы из Корейской Имерии по имени Луна, влачащей жалкое существование. Как понятно из ролей, сериал покажет параллельные миры, в котором действия происходят в разные временные периоды. «Король: монарх вечности» будет снят в жанре романтическое фэнтези, а на главную роль уже утвержден известный актер Ли Мин Хо, вернувшийся в кино после армейской службы. Съемки сериала начнутся во второй половине этого года, а премьера сосоится в первой половине 2020 года.