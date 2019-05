BTS собрали 320 тысяч фанатов на шести концертах

© YONHAP News

Известная мужская группа BTS во время тура «Люби себя: выражай свое мнение» (Love Yourself: Speak Yourself) по странам Северной Америки собрала в общем счете на шести концертах астрономическую цифру - 320 тысяч зрителей. Свой тур BTS начали с концерта в Лос-Анджелесе, 11 и 12 мая ребята выступали в Чикаго, 18 и 19 мая на стадионе в Нью-Джерси. На концертк в Нью-Джерси любимцы миллионов исполнили свои хиты Dionysus, FAKE LOVE, Not Today, IDOL и MIC Drop. Также в этот день не считая сольных номеров каждого из семи участников группы, музыканты исполнили новые песни «Boy With Luv», «Make It Right» и «Микрокосмос» (Mikrokosmos) из их нового альбома «MAP OF THE SOUL: PERSONA». «Только благодаря вам, наши дорогие ARMY, нам удалось поехать в стадионный тур и выступать на такой грандиозной сцене. Мы сделали это вместе», - поблагодарили ребята своих фанатов.