Кан Ха Ныль снимется в сериале телеканала KBS

© YONHAP News

Ушедший служить Родине в сентябре 2017 года актер Кан Ха Ныль 23 мая завершил службу и вернулся в объятия телезрителей. Как сообщила его продюсерская компания, возвращение прошло скромно и без шума. Кан Ха Ныль, выйдя из части близ города Тэчжон, просто отдал честь собравшимся людям. Стоит отметить, что за двухлетнюю службу Кан Ха Ныль успел сыграть в армейском мюзикле «Школа военной подготовки Синхын», где главные роли исполнили проходившие на то время службу актер Чи Чхан Ук, участник группы Infinite по имени Ким Сон Гю, Он Ю из группы Shinee, Чо Квон из группы 2AM и театральный актер Ко Ын Сон. Теперь у Кан Ха Ныля начинается бурная деятельность – на днях его утвердили на главную мужскую роль в сериале телеканала KBS 2 с рабочим названием «Пора цветения камелии» (동백꽃 필 무렵). Сериал будет транслироваться в сентябре 2019 года.