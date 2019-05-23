В отношениях РК и Японии сохраняется непростая ситуация

В отношениях между РК и Японией сохраняется напряжённость, связанная с рядом спорных моментов, но стороны пытаются найти выход из сложившейся ситуации. 23 мая в Париже в рамках совещания Совета министров ОЭСР глава МИД РК Кан Гён Хва встретилась со своим японским коллегой Таро Коно. К сожалению, стороны лишь в очередной раз обозначили расхождения в позициях. В «Синей книге по дипломатии» за этот год японская сторона исключила выражения о дружественных отношениях с РК, оставив лишь упоминания о противоречиях. Попытку к сближению, между тем, всё же можно усмотреть. К примеру, 23 мая президент РК Мун Чжэ Ин назначил на пост первого заместителя главы МИД Чо Сэ Ёна, который обучался в Японии и работал там в южнокорейском посольстве. Подобное назначение во внешнеполитическом ведомстве проведено впервые за семь лет.





Чо Сэ Ён работал в посольстве РК в Японии вторым секретарём, возглавлял экономический отдел, был советником консула. В МИД он занимал пост директора департамента Северо-Восточной Азии. При правительстве Мун Чжэ Ина Чо Сэ Ён был зампредседателя рабочей группы по рассмотрению вопроса о договорённостях РК и Японии по проблеме жертв сексуального рабства. В 2012 году он был отстранён от работы в связи со скандалом вокруг южнокорейско-японского соглашения о защите конфиденциальности информации, но затем был возвращён на госслужбу. В сентябре прошлого года Чо Сэ Ён был назначен директором Корейского института внешней политики, а затем, через восемь месяцев, заместителем министра иностранных дел.





Примечательной является позиция Чо Сэ Ёна по проблеме жертв принудительной трудовой мобилизации в период японского протектората над Кореей. В декабре прошлого года, будучи директором Корейского института внешней политики, он говорил, что нужно признать наличие «рамок» базового соглашения от 1965 года, хоть и не совершенных. Этот документ, напомним, определяет решёнными исторические споры двух стран. Чо Сэ Ён также считает необходимым работать над решением проблем, которые не предусмотрены соглашением. То есть, новый замминистра признаёт данный документ, настаивая на продолжении работы по разрешению спорных моментов. Япония считает, что через соглашение все прежние споры с РК полностью разрешены. Но южнокорейская сторона отмечает сохранение права частных лиц на подачу исков и жалоб. Стоит отметить, что правительство РК связывалось с представителями истцов по делу о выплате японскими компаниями компенсаций жертвам принудительной мобилизации. 23 мая агентство NHK сообщало, что такие действия связаны с попыткой выяснить возможность переноса процедуры выполнения решения суда, который санкционировал продажу активов японских компаний в РК. В настоящий момент имущество компаний, отказавшихся выполнять решение суда, арестовано. NHK сообщает, что истцы отказались от предложения правительства. Кроме того, такая активность местных властей была расценена как стремление найти путь к улучшению отношений с Японией.



