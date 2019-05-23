ОЭСР приняла «Принципы обращения с искусственным интеллектом»

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22 мая на ежегодном заседании министров стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) были единогласно приняты «Принципы обращения с искусственным интеллектом». Документ, разработанный под руководством Республики Корея, предусматривает развитие искусственного интеллекта в условиях уважения к правам человека, демократическим ценностям и многообразию. Цель искусственного интеллекта - приносить пользу людям и планете, стимулируя всеобъемлющий рост, устойчивое развитие и благополучие людей.

В документе говорится, что при взаимодействии с искусственным интеллектом пользователи должны иметь возможность понимать и отвергать результаты работы системы, которая должна носить прозрачный характер. Предполагается, что эти принципы станут критериями технологического будущего искусственного интеллекта и роботостроения. Участники заседания предложили привлекать государственные и частные инвестиции в исследования и разработки, связанные с искусственным интеллектом, сформировать международные критерии контроля в данной сфере.

На заседании присутствовали представители 42-х стран. Важность принятых принципов заключается в том, что это первый межправительственный документ подобного рода. Более подробный план разработан в ближайшее время.

Искусственный интеллект считается двигателем четвёртой промышленной революции. Страны всего мира сейчас борются за лидерство в этой области. В 2019 году Корейский институт передовой науки и технологий занял первое место в Азии по количеству опубликованных научных работ на тему разработок искусственного интеллекта. Тем не менее, в списке стран, обладающих кадровыми ресурсами в данной сфере, Республика Корея занимает последнее, 15-е место.