Война США и Китая за технологическое господство

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Google и другие компании США приостановили поставки запчастей для китайской компании Huawei, одного из мировых лидеров в сфере телекоммуникаций. Решение было принято в условиях набирающей обороты торговой войны между США и Китаем. Всё началось с того, что президент США Дональд Трамп обвинил Китай в краже технологий и присвоении экономической выгоды, в связи с чем потребовал от Пекина изменений в торгово-промышленной политике. Основной удар Вашингтон решил нанести по сфере интернет-технологий и, в частности, по компании Huawei, крупнейшему поставщику телекоммуникационных технологий и аппаратов.

16 мая Huawei и 68 её филиалов были занесены министерством торговли США в список предприятий с ограниченной торговлей. Это значит, что для покупки запчастей у американских поставщиков китайские компании теперь вынуждены получать разрешение от соответствующих органов США. Американские производители полупроводников Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom уже приостановили поставку своей продукции. Предоставление своих услуг частично приостановил и Google.

Действия США и Китая пока не окажут значительного влияния на южнокорейский рынок, поскольку Huawei имеет достаточно мало сделок с южнокорейскими компаниями. Например, у Samsung Electronics и SK Hynix доля сделок с Huawei составляет менее пяти процентов. Однако в дальнейшем подобные торговые войны могут изменить весь мировой рынок интернет-технологий. Прежде всего, на пороге распространения нового поколения мобильной связи 5G Huawei может столкнуться с трудностями при поставках своего оборудования. Рынок смартфонов этой компании также может существенно сократиться, так как аппараты Huawei работают на платформе Android.

США уже потребовали от РК присоединиться к бойкоту Huawei. Между тем, компания LG U Plus частично использует оборудование по обслуживанию сетей связи 5G производства Huawei, и ещё около ста южнокорейских предприятий сотрудничают с этим китайским производителем. США требуют прекратить сотрудничество с ним от Японии, Австралии, Новой Зеландии и других своих союзников. Существуют опасения, что может повториться сценарий с мерами давления, принятыми Пекином после размещения в РК американских комплексов ПРО THAAD. Китай рассматривает возможность сокращения экспортной квоты на редкоземельные металлы, 95% которых добываются на его территории. Они используются для производства полупроводников, поэтому сокращение их поставок может нанести удар по мировой экономике. Южнокорейское правительство пока намерено сохранять выжидательную позицию. Однако данный вопрос может быть затронут в ходе предстоящего в июне южнокорейско-американского саммита.