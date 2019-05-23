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22 мая Корейский институт развития (KDI) понизил прогноз роста южнокорейской экономики на этот год на 0,2%, и сейчас он составляет 2,4%. Такое решение было принято в связи с замедлением роста внутреннего потребления, сокращением экспорта и ухудшением инвестиционного климата. Эксперты считают, что в этом году экспорт может сократиться на 6%, а в следующем году - увеличиться всего на 2,3%. Это связано с замедлением роста мировой экономики и снижением спроса на полупроводники на мировом рынке.

По мнению экспертов, инвестиции в производственные мощности могут сократиться на 4,8%, а инвестиции в строительство - на 4,3%. Реальная покупательная способность граждан может вырасти в этом году лишь на 2,2%, а в следующем году - на 2,4%. Что касается прогноза роста потребительских цен, то в этом году он составит 0,7%, а в следующем году - 1,3%.

По мнению экспертов, наиболее сильное влияние на снижение прогнозов оказало быстрое замедление роста мировой экономики и сокращение экспорта. До повышения спроса на отечественные полупроводники южнокорейская экономика уже находилась на этапе замедленного роста и теперь снова вернулась в прежнее состояние, так как эффект от высокого спроса на полупроводники исчез. Пока предпосылок к кризису не наблюдается, как и достаточной экономической свободы. Самые низкие показатели экономического роста могут оказаться в четвёртом квартале этого или в первой половине следующего года. Кроме того, ситуация может ухудшиться в связи с усугублением торговых войн между Китаем и США, изменениями в трудовой политике Республики Корея и другими факторами.

Корейский институт развития понизил свои прогнозы вслед за другими финансовыми организациями, и они полностью соответствуют прогнозам ОЭСР. Пока самый пессимистичный прогноз сделала японская финансовая холдинговая компания Nomura - 1,8%, а самый оптимистичный прогноз у холдинга HSBC - 2,6%. В качестве превентивной меры эксперты рекомендуют прибегнуть к расширению валютной и финансовой политики.