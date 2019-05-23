



Участники: Чо Гю Хён, Хон Сок Вон, Пён Хён У и Син Дон Ён

Дебют: цифровой сингл-альбом [Miniseries #1], 2012 г.

Жанр: эстрадная музыка

Стиль: рок





«Рефлекс» - корейская рок-группа, дебютировала в 2012 году с цифровым сингл-альбомом Miniseries#1(Romantic Wrestler). В состав группы входят вокалист и гитарист Чо Гю Хён, второй гитарист Хон Сок Вон, бас-гитарист Пён Хён У и барабанщик Син Дон Ён. До того как создать совместную группу, все четверо хорошо знали друг друга, однако все выступали в разных коллективах. Когда же их группы распались, они решили организовать что-то свое.

В июле 2014 года «Рефлекс» выиграли рок-фестиваль Penta Super Rookie. Это была их первая крупная победа. В ноябре того же года они порадовали фанатов двумя синглами «Поговори со мной»(Talk To Me) и «Спрашивать» (물어본다). 19 февраля 2016 года «Рефлекс» записали свой первый студийный альбом «Давай жечь» (Let’s Burn) с заглавной песней «По-черному» (까맣게).